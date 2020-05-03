İçişleri Bakanlığınca 31 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Konya'nın da farklı yerlerinde polis kontrol noktaları oluşturdu.

Kontrol noktasında görev yapan polis ekipleri, bir otomobili durdurdu ve seyahat izin belgesini istedi. Bu sırada sürücü otomobiliyle uzaklaşmaya başladı. Polisin müdahalesine rağmen sürücü hızlanarak kaçtı. Bunun üzerine otomobilin plakası diğer polis ekiplerine bildirildi. Sürücü kısa bir süre sonra başka bir kontrol noktasındaki polisin de 'Dur' ihtarına uymayıp kaçtı.

Kovalamaca sonucu yakalanan sürücüye trafiği tehlikeye düşürmek, dur ihtarına uymamak gibi çeşitli suçlar ile İl Hıfzıssıhha Kurulu kararına uymadığı gerekçesiyle toplam 9 bin 612 TL ceza kesildi, otomobil de trafikten men edildi.