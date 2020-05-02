Erdemli ilçesinde bir süre yağan dolu, Esenpınar, Veyselli, Harfilli, Aydınlar, Tozlu, Sarıkaya, Yeniyurt, Güzeloluk ve Tapureli mahallelerinde sebze ve meyve ekili alanlara zarar verdi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mesut Yıldız, zarar gören alanlarda ön hasar tespit çalışması başlattıklarını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Çalışmayı kısa sürede tamamlayacaklarını anlatan Yıldız, "Kivi bahçelerinde büyük hasar var. Üzerine tül çekilen elma bahçelerinde de yüzde 80 civarında zarar oluşmuş" dedi.

Gülnar ilçesinde de dolu, Kuskan, Dayıcık, Örenpınar, Kurbağa, Üçoluk, Çukurasma mahallelerindeki meyve ve sebze bahçelerinde zarara yol açtı.

[Fotoğraf: AA]