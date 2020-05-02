Bakan Koca: Gebze'de günlük 5 bin test kapasiteli laboratuvar kurduk
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve Kocaeli Sanayi Odasının organizasyon desteğiyle Gebze'de günlük 5 bin test kapasiteli laboratuvar kurduk" dedi.
Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Kocaeli Sanayi Odası Meslek Komiteleri telekonferans toplantısına katıldığını belirtti.
Normalleşme sürecinde, sanayi üretiminin COVID-19 tedbirlerine uygun ve güvenle devamı için çalışmaları başlattıklarını anlatan Koca, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve Kocaeli Sanayi Odasının organizasyon desteğiyle Gebze'de, günlük 5 bin test kapasiteli bir laboratuvar kurduk. Devamı gelecek" dedi.
NORMALLEŞME SÜRECİNDE SANAYİ ÜRETİMİNİN, COVID-19 tedbirlerine uygun, güvenle devamı için çalışmalarımızı başlattık. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve Kocaeli Sanayi Odası’nın organizasyon desteğiyle GEBZE’DE, günlük 5.000 test kapasiteli bir laboratuvar kurduk. Devamı gelecek. pic.twitter.com/jIkB5XQAiW— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 2, 2020
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