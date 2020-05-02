Diyanet İşleri Başkanlığı yurt genelinde yürütülen hafızlık eğitimi başta olmak üzere vaiz ve müftülerin yetiştirildiği ihtisas eğitimlerini dijital platforma taşıdı.

Bu süreçte uzaktan eğitim yoluyla 1-30 Nisan'da 65 ilde 378'i kız, 625'i erkek olmak üzere toplam 1003 öğrenci hafızlığa başladı. 79 ilde 485'i kız, 790'ı erkek olmak üzere 1275 öğrenci ise hafızlığını tamamladı.

Hafızlık eğitiminde öğrencinin Kur'an-ı Kerim'in tüm sayfalarını tek tek ezberleyerek hocasına dinlettiği belirtilirken, günlük olarak da her cüzden bir sayfa ezberleyerek Kur'an-ı Kerim'i hafızasına aldığı vurgulandı.

Dini yüksek ihtisas merkezlerinde uzaktan eğitimlerin 5 Haziran'a kadar devam edeceği vurgulandı.