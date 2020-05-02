Konya'dan Ankara istikametine giden Cafer O. idaresindeki tır, Gölbaşı ilçesinde karşı şeride geçerek EGO otobüsüne çarptı.

Çarpmanın etkisiyle şarampole devrilen otobüsün şoförü Murat C. ve tır şoförü Cafer O. ile kimliği henüz belirlenemeyen 8 yolcu yaralandı.

[Fotoğraf: AA]

Yaralılar, ambulanslarla Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olay yerinde güvenlik önlemleri alan polis ekiplerinin araçlarına ise Ankara istikametinden gelen 06 BS 5104 plakalı otomobilin çarptığı öğrenildi.

[Fotoğraf: AA]