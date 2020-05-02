Kahta Devlet Hastanesi çatısında değişik bir kuş gören sağlık çalışanları, durumu itfaiye ekiplerine bildirerek yardım istedi.

Çatıda sıkışan ve bitkin haldeki kuşu alan itfaiye ekipleri kuşu belediye bünyesindeki veterinere götürdü.

[Fotoğraf: AA]

Tedavisinin ardından doğal ortamına salınacak

Kuşun genelde sulak alanlarda yaşayan ve nesli tükenmekte olan balaban türü olduğunu gören veteriner hekim durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahta Şefliğine bildirdi.

Koruma altına alınan kuşun, yapılacak tedavisinin ardından doğal ortamına salınacağı öğrenildi.