Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Sarayköy Belediyesi'nin başlattığı maske üreti seferberliğine katılan gönüllü kadınlardan biri de 50 yaşındaki ev hanımı Emine Hançer.

Şeker hastalığı nedeniyle görme kaybı yaşamasına rağmen dikiş makinesinin başına geçen Hançer, yaptığı açıklamada sağlık sorununun yardım etmesine engel olmadığını dile getirdi.

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"Benim de gitmem lazım" dedi

Hançer, "Zor zamanda devletimize destek olmalıyız. Ülkenin bu zor anında her vatandaşın elinden geleni yapması gerekiyor. Maske dikimi öncesinde evdeki rutin işlerimi yapıyordum. Tel kırma, kanaviçe gibi uğraşlarım da oluyordu. Maske dikimini duyunca 'benim de gitmem lazım' diyerek yardım etmek için çıktım geldim. Halk Eğitim Merkezi'nde katıldığım maske üretim alanında çok iyi tedbir alınmış. Büyük sınıfta sosyal mesafeyi dikkate alarak 5 kişi çalışıyoruz. Elimizden geldiğince katkı sağlamaya çalışıyoruz."

Kendisini çok yormadan destek vermeye devam edeceğini belirten Hançer, "Burada iş yaparken kendimi çok yormuyorum zaten 10 dakika dikiyorum. 10 dakika dinleniyorum. Şu ana kadar bana bir zararı olmadı. Burada olmaktan, böylesi güzel bir projeye destek vermekten çok mutluyum. Evde zamanını boş geçiren vatandaşlarımız varsa gelsinler bu seferberliğe beraber destek verelim" diye konuştu.