Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları devam ediyor. Kısıtlamaya uymayanlara ise güvenlik güçleri göz açtırmıyor.

Erzurum Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında yer alan ilimizde son iki günde yasağa uymayan şahıslara yönelik, İl Emniyet Müdürlüğünce 65 kişiye 109 bin 435 lira, İl Jandarma Komutanlığı tarafından ise 12 kişiye 21 bin 252 lira idari para cezası uygulanmıştır. Toplamda 77 kişiye 130 bin 687 lira idari para cezası kesilmiştir" sözlerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Vefa Sosyal Destek Grubu üyelerince 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara yardımcı olunmaya devam edildiği de belirtildi.

Kahramanmaraş

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde denetim yapan polis ekibi, Sevim Şirikçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde 3 kişiyi gördü. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kişilerin izin belgelerinin olmaması üzerine 3 bin 150'şer lira ceza uygulandı.

Akdere Caddesi'nde de kısıtlamaya uymayan bir kişi yakalandı. Polis, vatandaşları işlemler için emniyete götürürken, yakınları o anları görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi.

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 4 kişiye toplam 12 bin 600 lira ceza verildi.

Antalya

Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi'nde devriye gezen polis ekipleri bir parkta gördükleri 3 genci evlerine gitmeleri yönünde uyardı.

Bölgeye ikinci kez gelen ekipler, gençlerin parkta oturmaya devam etmesi üzerine cezai işlem uyguladı.

Ekipler, kimlik bilgilerini aldıkları gençlere sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 182'şer lira ceza kesti.

Adana

Mücahitler Bulvarı'nda uygulama yapan mahalle bekçileri, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan motosikletli iki kişinin akaryakıt istasyonundan yakıt aldığını fark etti.

Bekçilerin kimliklerini istemesi üzerine kaçmaya çalışan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı.

Kullandıkları motosikletin çalıntı olduğu belirlenen şüphelilere sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira para cezası verildi.