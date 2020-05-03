Meteoroloji tarafından yurt genelinde etkili olacağı açıklanan sağanak yağış İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini gösterdi.

[Fotoğraf: İHA]

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahmininde İstanbul genelinde etkili olması beklenen sağanak, akşam saatlerinde başladı.

[Fotoğraf: DHA]

İstanbul'un ana halterlerinden birisi olan D-100 Karayolu ile birlikte sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte bomboş kalan Kadıköy ve Üsküdar meydanlarında sağanak etkisini gösterdi.

[Fotoğraf: DHA]

Sağanakla birlikte meydana gelebilecek olası su baskınlarına karşılık başta İtfaiye ekipleri olmak üzere belediyelerinde ekipleri araçlarıyla birlikte gece boyunca hazır olarak bekleyecek.

Yağmurun cuma gününe kadar etkili olması bekleniyor.