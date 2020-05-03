Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber, İHA
İstanbul'da şimşekler geceyi aydınlattı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da beklenen yağış akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Şimşeklerin geceyi aydınlattığı kentte, yağmurun cuma gününe dek etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji tarafından yurt genelinde etkili olacağı açıklanan sağanak yağış İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini gösterdi.
[Fotoğraf: İHA]
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahmininde İstanbul genelinde etkili olması beklenen sağanak, akşam saatlerinde başladı.
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'un ana halterlerinden birisi olan D-100 Karayolu ile birlikte sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte bomboş kalan Kadıköy ve Üsküdar meydanlarında sağanak etkisini gösterdi.
[Fotoğraf: DHA]
Sağanakla birlikte meydana gelebilecek olası su baskınlarına karşılık başta İtfaiye ekipleri olmak üzere belediyelerinde ekipleri araçlarıyla birlikte gece boyunca hazır olarak bekleyecek.
Yağmurun cuma gününe kadar etkili olması bekleniyor.
Etiketler: yağmur şimşek meteoroloji İstanbulSon Güncelleme: 3 Mayıs 2020 Pazar 01:33
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