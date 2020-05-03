Kızılağıl köyünde kullanılmayan 2 katlı eski camide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek alevler kısa sürede caminin tamamını kapladı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

[Fotoğraf: İHA]

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, eski cami küle döndü.

[Fotoğraf: İHA]