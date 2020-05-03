Haber Giriş: Kaynak: İHA
Bolu’da kullanılmayan eski cami yandı
[Fotoğraf: İHA]
Bolu’nun Kızılağıl köyünde çıkan yangında kullanılmayan eski cami alev aldı. Can kaybının yaşanmadığı yangında cami küle döndü.
Kızılağıl köyünde kullanılmayan 2 katlı eski camide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek alevler kısa sürede caminin tamamını kapladı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
[Fotoğraf: İHA]
Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, eski cami küle döndü.
[Fotoğraf: İHA]
Son Haberler
- 02:09
- 02:01
- 01:42
- 02:02
- 01:44
Sıradaki Haber
İstanbul'da şimşekler geceyi aydınlattı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz