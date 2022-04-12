Haber Giriş: 12 Nisan 2022 Salı 20:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da makilik yangını
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan yangında, yaklaşık 2 dönümlük makilik alan zarar gördü.
İlçe merkezindeki Koru mevksindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ile Datça Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürülen yangında, yaklaşık 2 dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenildi.
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