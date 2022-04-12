Haber Giriş: 12 Nisan 2022 Salı 18:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de 17 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'in Selçuk ilçesi açıklarında bottaki 17 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Selçuk ilçesinde lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.
Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan bottaki 17 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler İzmir
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