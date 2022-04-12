Haber Giriş: 12 Nisan 2022 Salı 18:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da silahlı kavga: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Polis kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.
Merkez Eyyübiye ilçesi Gümüşkuşak Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, 4 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis ekiplerinin kavgaya karışanların yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.
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