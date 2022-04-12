Merkez Eyyübiye ilçesi Gümüşkuşak Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, 4 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekiplerinin kavgaya karışanların yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.