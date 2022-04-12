Yarın sabah saatlerinden rüzgarın Van, Hakkari, Siirt, Şırnak, Ağrı ve Bitlis'in doğu ilçelerinde kuvvetli fırtına, yüksek kesimlerinde yer yer hamleli kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına sebebiyle oluşabilecek çatı uçması, soba kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.