Haber Giriş: 12 Nisan 2022 Salı 17:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğu Anadolu için fırtına uyarısı
Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli rüzgar ve fırtına öngörülüyor.
Yarın sabah saatlerinden rüzgarın Van, Hakkari, Siirt, Şırnak, Ağrı ve Bitlis'in doğu ilçelerinde kuvvetli fırtına, yüksek kesimlerinde yer yer hamleli kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Kuvvetli rüzgar ve fırtına sebebiyle oluşabilecek çatı uçması, soba kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Doğu Anadolu Bölgesi Fırtına
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