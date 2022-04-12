Tekirdağ Kapaklı'da, 'sıfır atık' projesi kapsamında önemli mesafe katedildi.

Geri dönüşüme tonlarca atık toplanıyor. Bu başarıda ilçe belediyesinin rolü büyük.

Mobil atık toplama aracı Kapaklıda mahalle mahalle dolaşıyor. Vatandaşlar atıklarını getiriyor, atıklar hassas terazilerde tartılıyor ve daha sonra paraya dönüşüyor.

Karışık atıkların kilogramına 1 lira ödeniyor. Kağıt 1,5, plastik 2, metal atıklar ise 2,5 liraya alınıyor.

Vatandaşlara, 5 litre bitkisel atık yağ karşılığında da bulaşık deterjanı hediye ediliyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Uygulama hesabına atıkların ağırlığına göre para aktarılıyor

Ödemeler, cep telefonları için geliştirilen uygulama hesabına yükleniyor.

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, projeyle ilgili, "Hem sosyal bir projeyi hayata geçirmiş oluyoruz hem vatandaşımıza bu konuda duyarlılığını artırmış oluyoruz, çevreye dost bir faaliyet ortaya koyuyoruz. Hem de ailelere küçük bir katkıda bulunuluyor" dedi.

Birikimler ilçedeki anlaşmalı mağazalarda harcanabiliyor.

