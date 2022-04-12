Gaziantep'te Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, yasadışı bahis faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Yürütülen çalışma sonucunda, Gaziantep, İstanbul, Kocaeli ve Antalya’da önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 7'si organizatör toplam 27 şüpheli gözaltına alındı.

Ev ve iş yerlerinde yapılan aramada ise 594 bin 700 lira, 52 bin 900 euro,152 bin 212 dolar, bir tabanca ile çok sayıda kredi kartı ve suç unsurlu dijital materyal ele geçirildi.

Suç gelirleri ile elde edildiği değerlendirilen bir lüks araç ve bir villa tarzı gayrimenkule el konuldu, iki araca da satılamaz şerhi getirildi.

Ayrıca soruşturma kapsamında hesaplarında 26 milyon lira üzerinde hareketlilik tespit edilen 25 şüphelinin banka hesapları ise donduruldu.