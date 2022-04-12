Haber Giriş: 12 Nisan 2022 Salı 16:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da 15 kilo uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: Getty]
Van'ın Edremit ilçesinde 15 kilo 150 gram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
Van'da uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, ilçedeki uygulama noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Narkotik dedektör köpeği "Thor" ile yapılan aramada 15 kilo 150 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu Van
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