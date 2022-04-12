Haber Giriş: 12 Nisan 2022 Salı 16:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Freni boşalan kamyon, 3 araca çarparak durabildi
[Fotoğraf: AA]
Bilecik'in Söğüt ilçesinde bir kamyonun park halindeyken freni boşaldı. Yem yüklü kamyon, park halindeki 3 araca çarparak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.
İnönü Caddesi'nde bulunan İlçe Tarım Kredi Kooperatifi'ne yem taşınması için park edilen kamyonun bir süre sonra freni boşaldı.
Caddede ilerleyen kamyon, park halindeki 3 araca çarparak durdu.
Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kamyonun da aralarında bulunduğu 4 araçta hasar meydana geldi.
Kaza bölgesinde hasar tespit çalışmalarına başlandı.
Etiketler: Bilecik Trafik Kazası
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