Haber Giriş: 12 Nisan 2022 Salı 15:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresun'da fırtına: Hastanenin çatısı koptu
[Fotoğraf: AA]
Giresun'un Görele ilçesinde şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına sebebiyle devlet hastanesinin çatısı uçtu, kazada yaralanan olmazken maddi hasar oluştu.
İlçede akşam saatlerinde başlayan ve gece etkisini artıran fırtına nedeniyle Bozcaali Mahallesi'ndeki Op. Dr. Ergun Özdemir Devlet Hastanesi'nin çatısının bir bölümü koptu.
[Fotoğraf: AA]
Hastane bahçesine düşen parçalar, park halindeki araçta hasara yol açtı.
Yetkililer, onarım çalışmalarına başlandığını aktardı.
[Fotoğraf: AA]
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