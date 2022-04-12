Haber Giriş: 12 Nisan 2022 Salı 15:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Üzerine kimyasal madde dökülen işçi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde üzerine kimyasal madde dökülen işçi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralının tedavisi sürüyor.
Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan sıvı kimyasal ve petrol ürünleri depolama tesisinde çalışan Murat A'nın üzerine henüz belirlenemeyen nedenle kimyasal madde döküldü.
İşçilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri özel kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer savunma (KBRN) kıyafetleriyle ilk müdahalesini yaptıkları yaralıyı, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.
Murat A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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