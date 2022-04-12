Haber Giriş: 12 Nisan 2022 Salı 14:54Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Trabzon'da heyelan: 6 ev boşaltıldı, 150 hane tehdit altında
[Fotoğraf: İHA]
Trabzon’un Düzköy ilçesine bağlı Gülcana mevkiinde karların erimesinin ardından bölgede heyelanlar arttı, 6 ev boşaltıldı. Yöre halkı, sürekli kaymalar olması sebebiyle 150 evin tehlike altında olduğunu aktardı.
Yaklaşık 150 hane ve 500 nüfusun bulunduğu mahallede özellikle Mart ayında yoğun kar yağışı ve sonrasında karların erimesi ile kaymalar başlarken, mahalledeki yolun büyük kısmında çökmeler meydana geldi.
[Fotoğraf: İHA]
Yörede yoğun toprak kaymaları ve heyelanlar artarken, heyelan tehlikesine karşı 6 ev boşaltıldı. Yöre halkı bölgede sürekli kaymalar olduğundan 150 evin tehlike altında olduğunu söylüyor.
[Fotoğraf: İHA]
Çayırbağı-Gülcana Mahallesi muhtar vekili Muhammet Uzunali, ”Yolumuz 1974 yılında yapıldı. 10 yıl önce burada afet oldu. Gelip baktılar ancak hiçbir şey yapılmadı. Şimdi 5-6 ev boşaltıldı camimizde teravih, cuma namazı ne de vakit namazı kılınabiliyor. Heyelan tehlikesi nedeniyle yöreden çok göç oldu, kalanların yüzde 50'si buradan ayrıldı” dedi
[Fotoğraf: İHA]
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