İlçe Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, İznik'te yaşayan ablasının yanına ziyarete gelen Natalia Cebanu, İslam dinini araştırdıktan sonra Müslüman olmaya karar verdi.

Cebanu'nun yaptığı başvuru sonrası Müftülükte ihtida töreni gerçekleştirildi.

İznik Müftüsü Üzeyir Yavaş'ın iman esasları ve İslamiyet hakkında bilgi vermesinin ardından Natalia Cebanu ile çocukları Nicolae Bratujel, Adrian Bratujel ve Robert Cebanu, kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu.

Rusça Kur'an-ı Kerim ve meali hediye edildi

Törenin ardından Müftü Yavaş, "Deniz" ismini alan anneye Rusça Kur'an-ı Kerim ve meali, Yusuf, Ömer ve Mustafa isimlerini alan çocuklarına da kırtasiye ürünleri hediye etti.

Anne ve 3 çocuğu daha sonra Eşrefoğlu Camii'ne ziyarette bulundu.