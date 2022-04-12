Çorum'un İskilip ilçesinde komşu aileler arasında geçmişe dayanan anlaşmazlık nedeni ile tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Ahmet F., komşusu Yusuf Kaçmaz'a tüfekle ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Kaçmaz ile gelini Hanım Kaçmaz olay yerinde hayatını kaybetti.

Kavgada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Zanlı Ahmet F. ile kavgaya karışan 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.