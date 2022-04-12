Haber Giriş: 12 Nisan 2022 Salı 13:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çorum'da komşular arasında silahlı kavga: 2 ölü, 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Çorum'un İskilip ilçesinde komşu aileler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Çorum'un İskilip ilçesinde komşu aileler arasında geçmişe dayanan anlaşmazlık nedeni ile tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda Ahmet F., komşusu Yusuf Kaçmaz'a tüfekle ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Kaçmaz ile gelini Hanım Kaçmaz olay yerinde hayatını kaybetti.
Kavgada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Zanlı Ahmet F. ile kavgaya karışan 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Etiketler: Çorum Kavga Bireysel Silahlanma
Son Haberler
- 14:32
- 14:14
- 14:18
- 14:12
- 14:01
Sıradaki Haber
Soluk borusuna ceviz kaçan çocuk hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz