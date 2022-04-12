Haber Giriş: 12 Nisan 2022 Salı 13:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde'de durdurulan kamyondan 4 milyon 160 bin kaçak makaron çıktı
[Fotoğraf: AA]
Niğde'de polis ekipleri, kaçakçılara göz açtırmıyor. Durdurulan bir kamyondan gümrük kaçağı 4 milyon 160 bin dolu makaron çıktı, sürücü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Adana-Niğde Otoyolu Eminlik gişelerinde bir kamyonu durdurdu.
Araçta yapılan aramada 4 milyon 160 bin dolu makaron bulundu.
Gözaltına alınan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Niğde Makaron Kaçakçılık
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