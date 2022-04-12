Haber Giriş: 12 Nisan 2022 Salı 12:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
4 FETÖ'cü Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı. Bir başka operasyonda ise 4 FETÖ'cü Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.
Dün güvenlik güçlerinin 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alınan terör örgütü PKK şüphelisi İ.D'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine sevk edilen İ.D, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
4 FETÖ'cü yakalandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı.
Meriç ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede kontrol yapan güvenlik güçleri, Yunanistan'a kaçmaya çalışan N.Ş, C.Ş, H.Ç. ve A.K'yi yakaladı.
FETÖ şüphelileri gözaltına alındı.
Etiketler: PKK/YPG Yunanistan Edirne
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