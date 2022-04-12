Haber Giriş: 12 Nisan 2022 Salı 12:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak'ta sağanak sonrası denizin rengi değişti
[Fotoğraf: AA]
Zonguldak'ta sağanağın derelerle taşıdığı çamur nedeniyle denizin rengi kıyıda kahverengiye dönüştü.
Zonguldak'ta dün etkili olan sağanağın ardından kent merkezinden geçen Üzülmez Deresi'nden akan çamurlu su, limanda denizin rengini değiştirdi.
Çamurlu su, liman bölgesinde deniz yüzeyini kapladı. Yağmurun ardından kıyı bölgelerde de denizin rengi kahverengiye büründü.
Öte yandan hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte, yağışlı hava etkisini kaybetti.
Etiketler: Zonguldak Sağanak Fırtına Hava Durumu
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