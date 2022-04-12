İran'dan Türkiye'ye gelen bir yolcu otobüsü Gürbulak Gümrük Kapısı'nda Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince riskli olarak değerlendirildi.

X-ray taramasının ardından sağ yakıt deposunda şüpheli yoğunluğa rastlanan araç narkotik dedektör köpekleriyle arandı.

Söz konusu tankın içindeki yüksek yoğunluklu sıvından alınan numune, uyuşturucu ve kimyasal madde test cihazıyla analiz edildi. Yapılan analiz neticesinde şüpheli maddenin sıvı uyuşturucu olduğu belirlendi.

Türkiye'ye sokulmak istenen 345 kilo uyuşturucu ele geçirilirken uyuşturucunun naklinde kullanılan araca el konuldu, yabancı uyruklu araç sürücüsü gözaltına alındı.