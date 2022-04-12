Haber Giriş: 12 Nisan 2022 Salı 11:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gürbulak'ta 345 kilo uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Gürbulak Gümrük Kapısı'nda durdurulan yolcu otobüsünde 345 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Otobüs sürücüsü gözaltına alındı.
İran'dan Türkiye'ye gelen bir yolcu otobüsü Gürbulak Gümrük Kapısı'nda Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince riskli olarak değerlendirildi.
X-ray taramasının ardından sağ yakıt deposunda şüpheli yoğunluğa rastlanan araç narkotik dedektör köpekleriyle arandı.
Söz konusu tankın içindeki yüksek yoğunluklu sıvından alınan numune, uyuşturucu ve kimyasal madde test cihazıyla analiz edildi. Yapılan analiz neticesinde şüpheli maddenin sıvı uyuşturucu olduğu belirlendi.
Türkiye'ye sokulmak istenen 345 kilo uyuşturucu ele geçirilirken uyuşturucunun naklinde kullanılan araca el konuldu, yabancı uyruklu araç sürücüsü gözaltına alındı.
Etiketler: Sınır Güvenliği Narkotik Uyuşturucu Polis
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