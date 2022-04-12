Haber Giriş: 12 Nisan 2022 Salı 11:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fırtınadan etkilenen gemiler Sinop limanına sığındı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Sinop'ta, şiddetli rüzgar deniz ulaşımı ve balıkçılığı olumsuz etkiledi. 20'ye yakın gemi, kentin doğal limanına demirleyerek burada beklemeye başladı.
Sinop'ta saatteki hızı 50 kilometreye çıkan rüzgar nedeniyle uluslararası yük taşımacılığı yapan gemiler kentin doğal limanına sığındı.
Dev dalgalar arasında yol almakta güçlük çeken 20'ye yakın gemi, kentin doğal limanına demirleyerek burada beklemeye başladı.
Şiddetli rüzgar kentteki balık avcılığını da olumsuz yönde etkiledi.
Meteorolojik uyarıların ardından balıkçılar denize açılamadı.
Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, şiddetli fırtınaya karşı vatandaşlardan dikkati olmaları istendi.
Etiketler: Sinop Fırtına Hava Durumu
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