Haber Giriş: 12 Nisan 2022 Salı 10:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkçı teknesinin ağına uyuşturucu takıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Mersin açıklarında, balıkçı teknesi ağına takılan paketten 62 kilogram esrar çıktı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Erdemli ilçesi açıklarındaki balıkçı teknesinin ağına bir paketin takıldığı ihbarı üzerine bölgeye yönlendirildi.
Ekipler, yaptıkları incelemede paketin içerisinde 62 kilogram esrar ele geçirdi.
Etiketler: Akdeniz Bölgesi Balıkçılık Mersin Sahil Güvenlik Uyuşturucu
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