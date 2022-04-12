Haber Giriş: 12 Nisan 2022 Salı 10:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da uyuşturucu operasyonları: 20 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.
Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ile ilçe jandarma komutanlıkları ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda belirlenen 17 adrese operasyon düzenlendi.
Ekipler adreslerde 1 kilo 743 gram kubar esrar, 465 gram metamfetamin, 25 sentetik uyuşturucu ecza hap, 6 bin 300 dolu bandrolsüz makaron, tabanca ve av tüfeği ele geçirdi.
Operasyonlarda 20 şüpheli yakalandı.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu
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