Haber Giriş: 12 Nisan 2022 Salı 10:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tarihi eser operasyonunda 'lejyoner kılıcı' ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
Muğla'da tarihi eser kaçakçılarına geçit verilmiyor. Düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken Roma askeri (lejyoner) kılıcı ve çok sayıda sikke ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kentte tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 18 sikke, "lejyoner kılıcı" olarak adlandırılan parça, kazıda kullanılan alan tarama cihazı, av tüfeği, kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Tarihi eserler Muğla Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, gözaltına alınan H.Ç., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Etiketler: Muğla Tarihi Eser
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