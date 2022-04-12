Haber Giriş: 12 Nisan 2022 Salı 10:07Son Güncelleme: Kaynak: AA-İHA
Devrilen tırın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
[Fotoğraf: İHA]
Bursa'da motosiklet sürücüsü devrilen tırın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Bursa'da Samet B. idaresindeki demir yüklü tır, çevre yolu Topkapı mevkiinde sürücüsünün aracın hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Bu sırada karşı yönden gelen motosiklet sürücüsü ise devrilen tırın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Samet B.'yi hastaneye kaldırdı.
Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: Bursa Trafik Trafik Kazası
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