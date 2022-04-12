Adana'da 79 kilo esrar ele geçirildi
Adana'da polis ekiplerince durdurulan tırda 79 kilo 400 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli tutuklandı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla kente bir tırla uyuşturucu getirileceğini belirledi.
Ekipler, plakasını tespit ettikleri tırı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda takibe alıp durdurdu.
Narkotik köpeği ile arama yapıldı
Tırda narkotik dedektör köpeği "Aşil" ile yapılan aramalarda, tekstil ürünlerinin bulunduğu kolilerin arasına gizlenmiş 4 çantada 79 kilo 400 gram esrar bulundu.
Zanlıların, dedektör köpeğin koku almasını önlemek için uyuşturucu paketleri arasına kahve döktükleri belirlendi.
4 kişi tutuklandı
Uyuşturucuyla ilgili tır sürücüsü M.E. ile A.D., S.A. ve M.E.D. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Tırın otoyolda takip edilmesi, durdurulup aranması ve uyuşturucunun ele geçirilmesi polis kamerasınca kaydedildi.
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