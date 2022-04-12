Haber Giriş: 12 Nisan 2022 Salı 09:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da terör operasyonu: 2 gözaltı
[Fotoğraf: Getty]
Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi oldukları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman'da Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, terör örgütüne üye oldukları öne sürülen D.D. ile Z.Ç.D.'yi gözaltına aldı.
Zanlılar, işlemleri için jandarmaya götürüldü.
Etiketler: Adıyaman Terör Örgütü Terörle Mücadele PKK/YPG PKK/KCK
Sıradaki Haber
Rahmanlar Barajı haziranda faaliyete geçecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz