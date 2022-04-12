Haber Giriş: 12 Nisan 2022 Salı 09:26Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da buğday yüklü kamyon alev aldı
[Fotoğraf: DHA]
Ataşehir'de park halindeki buğday yüklü kamyon alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında, araç kullanılamaz hale geldi.
İstanbul'un Ataşehir ilçesinde Necmeddin Durmuş'a ait buğday yüklü kamyonda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kamyondan çıkan alevleri görenler yangın söndürme tüpleriyle müdahale etse de başarılı olamadı.
Patlamaların da yaşandığı yangında alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.
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