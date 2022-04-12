İstanbul'un Ataşehir ilçesinde Necmeddin Durmuş'a ait buğday yüklü kamyonda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kamyondan çıkan alevleri görenler yangın söndürme tüpleriyle müdahale etse de başarılı olamadı.

Patlamaların da yaşandığı yangında alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.