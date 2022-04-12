Haber Giriş: 12 Nisan 2022 Salı 09:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oldu
[Fotoğraf: AA]
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde hafif kar ve sis etkisini gösterdi. Görüş mesafesinin düştüğü yolda sürücüler dikkatli ve temkinli ilerledi.
D-100 kara yolunun Elmalık, Abant Kavşağı, Dağkent, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde hafif kar etkili oluyor.
Bölgede sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Karayolları ekipleri, karla mücadele çalışmalarını sürdürürken, trafik polisleri de sürücüleri dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.
Öte yandan Bolu kent merkezi ile Yeniçağa ve Gerede ilçelerinde kar aralıklarla hafif şekilde etkisini gösteriyor.
Etiketler: Bolu Meteoroloji Hava Durumu
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