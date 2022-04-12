Haber Giriş: 12 Nisan 2022 Salı 06:57Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kucağında çocuğuyla saldırıya uğradı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da, kucağında çocuğuyla birçok kişinin arasında saldırıya uğrayan kadının görüntüleri tepkilere neden oldu. Dehşet anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Pendik'te kimliği belirsiz bir kişi, kucağında çocuk bulunan kadını, birçok kişinin önünde tekme ve yumruklarla darbetti.
Saldırı sırasında şüphelinin yanında bulunanlar ise duruma müdahale etmedi.
Mahalle sakinleri evlerinden bağırarak duruma tepki gösterdi. Saldırgan, gruptan birinin müdahalesiyle uzaklaştırıldı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepkilere neden oldu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: İstanbul Kadına Şiddet
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