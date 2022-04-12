Pendik'te kimliği belirsiz bir kişi, kucağında çocuk bulunan kadını, birçok kişinin önünde tekme ve yumruklarla darbetti.

Saldırı sırasında şüphelinin yanında bulunanlar ise duruma müdahale etmedi.

Mahalle sakinleri evlerinden bağırarak duruma tepki gösterdi. Saldırgan, gruptan birinin müdahalesiyle uzaklaştırıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepkilere neden oldu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.