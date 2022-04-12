Haber Giriş: 12 Nisan 2022 Salı 07:52Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Adana’da terör operasyonu: 5 gözaltı
Adana’da, terör örgütü PKK ile ilişkili olduğu belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. 5 şüpheli gözaltına alındı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon başlattı.
Şafak vakti gerçekleştiren operasyonla şüphelilerin evlerine eş zamanlı baskınlar yapıldı.
Yakalanan 5 kişi, adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Etiketler: Adana Terörle Mücadele Terör Örgütü PKK/KCK
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