Haber Giriş: 12 Nisan 2022 Salı 07:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'un 6 ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi, 20 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmaları kapsamında belirledikleri adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Ekipler, Ümraniye merkez olmak üzere Üsküdar, Ataşehir, Çekmeköy, Sancaktepe ve Esenyurt ilçelerinde 24 adrese şafak operasyonu yaptı.
Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 20 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından ifade işlemleri için emniyete götürülecek.
Etiketler: İstanbul Narkotik Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Kucağında çocuğuyla saldırıya uğradı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz