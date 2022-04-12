Haber Giriş: 12 Nisan 2022 Salı 09:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de kamyon devrildi: D-100'e kağıt balyaları saçıldı
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kamyon devrildi. Kamyonda yüklü olan hurda kağıt balyaları D-100 kara yoluna savruldu. Kazada yaralanan olmazken trafik bir süre aksadı.
Kayapınar Mahallesi Eynerce Caddesi'nde A.S. yönetimindeki kağıt balyaları yüklü kamyon yan yattı.
Kamyonda yüklü balyalar, D-100 kara yolu İstanbul istikametine savruldu.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Balyalar kaldırıldı, yol trafiğe açıldı
Kamyon şoförü kazadan yara almadan kurtuldu.
Polis ekipleri, D-100 kara yolu İstanbul istikameti ve Eynerce Caddesi'nde güvenlik önlemi aldı.
Savrulan balyalar, iş makinesiyle kaldırıldı.
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