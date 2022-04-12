DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada Ödemiş'in içme suyu probleminin kalmayacağı projede sona gelindiğini belirtti.

Haziran ayında Ödemiş'e içme ve kullanma suyu vermeye başlanacağını duyuran Yıldız, 2,3 kilometrelik isale hattını, 5 pompa içeren terfi istasyonunu ve 250 tonluk depo inşaatını tamamladıklarını ifade etti.

Rahmanlar Barajı'nın Ödemiş'e her yıl ortalama 9 milyon 360 bin metreküp içme ve kullanma suyu temin edeceğini ve barajdan 171 bin kişinin faydalanacağını belirten Yıldız, şunları söyledi:

"Sulama projesi kapsamında 44 bin metre PE boru, 4500 metre de CTP boru döşedik. İnşaat tamamlanmak üzere. Son hazırlıklarımızı yapıyoruz. 2022 yaz sulama sezonu ile birlikte 14 bin 950 dekar araziye Rahmanlar Barajı'ndan su vermeye başlayacağız. Bölge üreticisine bereketli olsun."

Temelden yüksekliği 92 metre olan Rahmanlar Barajı'nın 25 milyon 150 bin metreküp su depolama kapasitesine sahip olduğu, aşırı tüketim ve kuraklık nedeniyle su problemi yaşanan Küçükmenderes Havzası'na da hayat verecek olan barajın, 717 kişiye ek istihdam olanağı yaratacağı ve İzmirli çiftçilere 30 milyon lira ek gelir sağlayacağı vurgulandı.