İstanbul'da kendilerini polis, hakim, savcı gibi kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şebekeye yaklaşık 3 ay süren takibin ardından operasyon yapıldı.

İstanbul'un Pendik, Esenyurt ilçelerinde ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin vatandaşları telefonla aradıkları ve banka hesaplarının terör örgütü tarafından ele geçirildiğini söyleyip para ve ziynet eşyalarını aldıkları tespit edildi.

Şüphelilerin 6 ayrı eylemde yaklaşık 5 milyon liralık vurgun yaptıkları tespit edildi.

Şüphelilerden 3'ü tutuklandı. Diğer 4 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Yetkililer konuyla ilgili operasyonların sürdüğünü belirttiler.