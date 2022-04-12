Haber Giriş: 12 Nisan 2022 Salı 09:56Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da sahte polis çetesi çökertildi
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da kendilerini polis olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran 7 kişilik çete çökertildi. Şüphelilerin yaklaşık 5 milyon liralık vurgun yaptıkları tespit edildi.
İstanbul'da kendilerini polis, hakim, savcı gibi kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şebekeye yaklaşık 3 ay süren takibin ardından operasyon yapıldı.
İstanbul'un Pendik, Esenyurt ilçelerinde ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin vatandaşları telefonla aradıkları ve banka hesaplarının terör örgütü tarafından ele geçirildiğini söyleyip para ve ziynet eşyalarını aldıkları tespit edildi.
Şüphelilerin 6 ayrı eylemde yaklaşık 5 milyon liralık vurgun yaptıkları tespit edildi.
Şüphelilerden 3'ü tutuklandı. Diğer 4 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Yetkililer konuyla ilgili operasyonların sürdüğünü belirttiler.
Etiketler: İstanbul Dolandırıcılık Kredi Kartı Dolandırıcılığı Polis
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