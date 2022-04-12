Haber Giriş: 12 Nisan 2022 Salı 09:54Son Güncelleme: Kaynak: İHA-AA
İETT otobüsü gişe betonlarına çarptı
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul'da TEM Avcılar gişelerinden çıkış yapmaya çalışan bir İETT otobüsü, gişe betonlarına ‘ok’ gibi saplandı. Otobüsün boş olması olası bir faciayı önledi.
TEM Avcılar gişeleri Esenyurt mevkiinde sabah saatlerinde, gişelerden geçmeye çalışan İETT otobüsü, kontrolden çıktı.
Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği boş İETT otobüsü gişe betonlarına saplandı.
[Fotoğraf: İHA]
Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada araç kullanılamaz hale geldi, gişelerde bulunan hız levhası ve 2 HGS kamerasında hasar oluştu.
İETT otobüsü ekipler tarafından saplandığı yerden kurtarılırken, kaza nedeniyle bölgede yoğun trafik oluştu.
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