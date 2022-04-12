Haber Giriş: 12 Nisan 2022 Salı 10:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da aranan 4 kişi yakalandı
[Fotoğraf: Getty]
Afyonkarahisar'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.
Afyonkarahisar'da Asayiş Şube ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında 2 yıl 1 ay ile 5 yıl arasında değişen sürelerde kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda H.Ç., G.Ö., G.Ö. ile B.C.'yi yakaladı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Etiketler: Afyonkarahisar Polis
Son Haberler
- 11:34
- 11:34
- 11:29
- 11:26
- 11:25
Sıradaki Haber
Samsun'da uyuşturucu operasyonları: 20 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz