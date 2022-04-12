Haber Giriş: 12 Nisan 2022 Salı 11:36Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İtfaiye ekipleri kurtardıkları kedileri şırıngayla besledi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki bir aracın motor kısmında mahsur kalan 3 yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Ekiplerin şırıngayla beslediği kediler, İnegöl Belediyesi ekiplerine teslim edildi.
Süleymaniye Mahallesi Huzur Sokak'ta bir aracın motor kısmından kedi sesleri geldiğini duyan vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, aracın motor kısmında mahsur kalan 3 yavru kediyi kurtardı.
Soğuktan ölmek üzere olan kedileri itfaiye amirliğine götüren ekipler, kedileri şırıngayla besledi.
Karınları doyurulan kediler daha sonra İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi ekiplerine teslim edildi.
Etiketler: İtfaiye
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