Haber Giriş: 12 Nisan 2022 Salı 11:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Mamo Birişik idaresindeki otomobil, Kurucuova Mahallesi'nde, Mustafa Kılıç yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.
Sürücüler ile otomobilde bulunan Müjgan Birişik yaralandı.
Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Malatya Trafik Trafik Kazası
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