Mutlugün köyünde yamaçtan kopan dev kayalar bir evin bahçesine düştü.

Gökhan Topçu’ya ait evi sıyıran kayalar tarım arazilerine zarar verdi.

Kayaların düştüğü esnada tarlada kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Artvin Valiliği kuvvetli yağışlar nedeniyle su baskınları, heyelan, buzlanma ve tipi gibi olumsuz hava koşullarına karşı uyarı yaptı.