Haber Giriş: 12 Nisan 2022 Salı 12:22Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yamaçtan kopan dev kayalar evin bahçesine düştü
[Fotoğraf: İHA]
Artvin'in Yusufeli ilçesinde yamaçtan kopan dev kaya parçaları bir köy evinin bahçesine düştü. Kayaların düştüğü esnada tarlada kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.
Mutlugün köyünde yamaçtan kopan dev kayalar bir evin bahçesine düştü.
Gökhan Topçu’ya ait evi sıyıran kayalar tarım arazilerine zarar verdi.
Kayaların düştüğü esnada tarlada kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.
Artvin Valiliği kuvvetli yağışlar nedeniyle su baskınları, heyelan, buzlanma ve tipi gibi olumsuz hava koşullarına karşı uyarı yaptı.
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