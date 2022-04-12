Haber Giriş: 12 Nisan 2022 Salı 13:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da su yalağına düşen çocuk hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde su yalağına düşen çocuk yaşamını yitirdi.
Vezirköprü ilçesine bağlı kırsal Alanşeyhi Mahallesi'nde evinin önünde oynayan 4 yaşındaki Selahattin Tombul, hayvanların su içmesi için eski buzdolabından dönüştürülen yalağa düştü.
Ailesinin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ekibi, çocuğun boğularak hayatını kaybettiğini belirledi.
Çocuğun cenazesi, Vezirköprü Devlet Hastanesi'ndeki incelemenin ardından otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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