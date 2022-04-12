Çankırı'da yürütülen soruşturma kapsamında, cezaevinden çıkan ve KHK ile ihraç edilen örgüt mensuplarının Çankırı'da yeniden yapılanmaya çalıştıkları tespit edildi.

Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekiplerince Çankırı ve çevre illerde düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda, çok miktarda dolar, euro ve Türk lirası ile dijital materyal ele geçirildi.

Zanlılardan 4'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 3'ü salıverildi.