Haber Giriş: 12 Nisan 2022 Salı 12:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çankırı'da FETÖ operasyonu: 4 tutuklama
[Fotoğraf: AA]
Çankırı merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda, gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Çankırı'da yürütülen soruşturma kapsamında, cezaevinden çıkan ve KHK ile ihraç edilen örgüt mensuplarının Çankırı'da yeniden yapılanmaya çalıştıkları tespit edildi.
Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekiplerince Çankırı ve çevre illerde düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda, çok miktarda dolar, euro ve Türk lirası ile dijital materyal ele geçirildi.
Zanlılardan 4'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 3'ü salıverildi.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele Çankırı
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