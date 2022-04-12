Haber Giriş: 12 Nisan 2022 Salı 14:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyaliz hastalarını taşıyan minibüsün şarampole yuvarlandı: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde diyaliz hastalarını taşıyan minibüsün şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde Hüseyin Bayraktar yönetimindeki diyaliz hastalarını taşıyan minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.
Kazada minibüsün sürücüsü Bayraktar ile araçta bulunan Ali Ocak, Elmas ve Nazlıcan Değermenci yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerice bulundukları yerden çıkartılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Trabzon Trafik Kazası Trafik Diyaliz
Son Haberler
- 14:45
- 14:48
- 14:42
- 14:32
- 14:14
Sıradaki Haber
İstanbul'da kumar operasyonu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz